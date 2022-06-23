انت الان تتابع خبر ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة ضخمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني بنسبة 69.9 بالمئة، في الثلث الأول من العام الحالي، وفق بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، الخميس.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 1.068 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 629 مليون دينار.

وتصدر الوقود المعدني والزيوت المعدنية الأخرى سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الثلث الأول ليصل إلى 378 مليون دينار، مقابل 254 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، تلاها الديزل "سولار" بنحو 248 مليون دينار، مقابل 98 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما بلغت مستوردات المملكة من النفط الخام "بترول" حوالي 220 مليون دينار، وثم أرواح النفط "بنزين" 203 ملايين دينار، والكاز نحو 9 ملايين دينار، وزيوت التشحيم حوالي 10 ملايين دينار.