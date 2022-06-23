انت الان تتابع خبر تطورات جديدة على اسعار الذهب والدولار عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، الخميس، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع، بفعل صعود الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب "وول ستريت جورنال".

ويأتي صعود العملة الأميركية، قبل استكمال شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أمام الكونغرس الأميركي، والتي من المتوقع أن توفر المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.55 بالمئة إلى 1827.61 دولار للأونصة من مستوى افتتاح التعاملات عند 1837.69 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1838.68 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار الأميركي، الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، في طريقه نحو تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة، مع انتعاش ملحوظ فى عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار متاح، بعد تأكيد الاحتياطي الفيدرالي الالتزام بترويض التضخم فى الولايات المتحدة على حسب تعليقات جيروم باول خلال الجزء الأول من شهادته النصف سنوي أمام الكونغرس، وفقا لـ "وول ستريت جورنال"

وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.5 بالمئة إلى مستوى 104.77 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 104.21 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 104.06 نقطة.

وأنهى مؤشر الدولار تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة، في ثالث خسارة يومية على التوالي، تحت ضغط تباطؤ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.