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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيكتوري لينك توقع كتابها الأول “واحدة جديدة”… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 07:08 مساءً - هاجر عطية _ أطلقت شركة فيكتوري لينك ، اليوم الخميس، حفل توقيع كتابها الأول لمبادرة “واحدة جديدة”، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وهو الكتاب الأول من نوعه في مصر والذي يجمع قصص نجاح نساء مصريات ملهمات.
حضر الحفل كلًا من أنجي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، وأيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في فودافون، ونيللي محمود رئيس قطاع الاتصال المؤسسي وإدارتي خدمات الشباب والشمول المالي في إي جي بنك، وميسم الحناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إليكترولكس مصر، وعدد من نساء مصر الملهمات من أصحاب القصص في الكتاب.
تضمن الكتاب مجموعة من أبرز القصص الملهمة والمؤثرة للنساء على رأسها قصة الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، ومنال عوض ميخائيل محافظ دمياط في مصر، والفنانة المصرية يسرا، والطبيبة إسراء البابلي أول طبيبة أسنان فى العالم فاقدة لحاسة السمع، وغيرها من النساء الملهمات، حيث قام الكاتب مصطفي عبيد بتحرير الكتاب وصياغته.
يشار إلى أن المبادرة كرمت مجموعة من نجمات المجتمع خلال الاحتفال الذى عقد العام الماضى 2021 كسفيرات لمبادرة “واحدة جديدة ” منهم الإعلامية منى الشاذلي، والفنانة يسرا، والفنانة ليلى علوي، بالإضافة إلى تكريم 10 سيدات من الفائزات بالمبادرة، ممن وقع الاختيار عليهن كأفضل قصص نجاح ملهمة تستحق الدعم وتسليط الضوء عليها من أصل 3 آلاف قصة تقدمت بها سيدات مصريات، بناء على ترشيحات لجنة التحكيم.
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