انت الان تتابع خبر عاجل| البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. “بشرة خير” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، دون تغيير في اجتماعها المنتهي منذ قليل عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

أسعار الفائدة

حيث ثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بعد اجتماعه اليوم، من أجل التقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين للجنة.

حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية شهر مايو الماضي للمرة الثانية وذلك بعد ما رفعها 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% بنكي الأهلي المصري ومصر.