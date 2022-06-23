انت الان تتابع خبر قبل قرار المركزي.. معايير رفع أسعار الفائدة ولماذا تضطر البنوك للزيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ساعات قليلة، وتعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قرار جلستها اليوم، التي تناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية وطوال الفترة القريبة الماضية، ولعل هناك العديد من التوقعات التي تشير إلى رفع أسعار الفائدة، لكن هناك تساؤل للكثيرين، عن معايير رفع أسعار الفائدة، والأسباب وراء إجبار البنوك على الزيادة هي الأخرى.

لماذا تضطر البنوك رفع أسعار الفائدة

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، معايير رفع أسعار الفائدة ولماذا تضطر البنوك للزيادة من خلال الدكتورة وفاء علي الخبيرة الاقتصادية:

ترى الدكتورة وفاء علي الخبيرة الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري، يستخدم أسعار الفائدة كأحد أسلحته في كبح جماح التضخم، بواسطة امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، لكن مع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، يتغير الكثير بالنسبة لرؤوس الأموال.

وأوضحت علي، أن البنوك تحاول ضبط أسعار الفائدة في مصر بما يتوافق مع السياسات النقدية والإجراءات والتحديات الراهنة من خلال البنك المركزي المصري، آخذين في الاعتبار أن رفع سعر الفائدة يرفع سعر صرف العملة الوطنية عبر فرض فائدة مرتفعة على البنوك المقترضة منه، وفي مقابله يحصل المودعين على فائدة أعلى فترتفع تكلفة الاقتراض وزيادة العائد على الادخار.

معايير رفع أسعار الفائدة

تقول الخبيرة الاقتصادية، إنه عندما يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة يراعي مستوى البطالة ومستوى الأجور مع ضبط معدلات التضخم المرتفعة والحفاظ على توازن بين العرض والطلب في السوق، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري مستقل في قراراته لأن رفع الفائدة بالتبعية ليست مجدية وإنما الثبات أو الزيادة قائمة على أساس واضح وهو دراسة حركة رؤوس الأموال ومعدلات النمو والتضخم.