انت الان تتابع خبر مميزات شهادة بنك ناصر .. عائد 15% هيشخلل جيبك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث عدد كبير من الأشخاص، عن مميزات شهادة بنك ناصر الاجتماعي بعائد 15% والتي تعتبر أعلى عائد حاليا في البنوك المصرفية، وتكون بعائد شهري او ربع سنوي أو سنوي، وسنتعرف في هذا التقرير على مميزات تلك الشهادة.

مميزات شهادة بنك ناصر الاجتماعي:

شهادة بعائد 15% سنويا، ولمدة 3 سنوات متواصلة وبعائد سنوي، أما في حالة صرف العائد شهري بذلك تكون الشهادة 14% فقط، أما في حالة صرف العائد بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاث أشهر تكون قيمته 14.25%.

كما يتم احتساب العائد من اليوم التالي لعمل الشهادة.

ومن حق العميل استردادها قيمتها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

فيما يحق للعميل الاقتراض بضمانها من البنك، وفقا لشروط محددة يقرها البنك.

وأيضا يقوم البنك بعرض شهادة رد الجميل لكبار السن، والتي تكون بعائد 15.25% سنويا ولمدة 3 سنوات متواصلة، وشهريا بعائد 14.25%.