الضرائب: بدائل كثيرة لاحتساب ضريبة الدخل للعاملين بقطاع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 06:11 مساءً - قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، إن يتواجد أمام العاملين بقطاع الذهب عدة وسائل لاحتساب ضريبة الدخل، ويتم احتساب صافي الربح من خلال أسس محاسبة مبسطة للشركات الصغيرة.

وأوضح «محروس» خلال ملتقى جواهرجية مصر الذي تنظمه شركة «آي صاغة»، يمكن احتساب ضريبة الدخل بالنظام القطعي، أو ضريبة نسبية، والحالات الدفترية الناتجة عن احتساب إجمالي الإيرادات، والتي يتم انتقاص إجمالي المصروفات وتحديد صافي الربح منها.

وأشار إلى أن الشركات التي يصل حجم أعمالها حتى 10 مليون لا يتطلب تقديم أي ما يفيد بالمصروفات، كما أصبح الممول بداية من العام المالي 2021 احتساب ضريبة قطعية.

وقال إن العاملين بقطاع الذهب يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 وسداد ضريبة قطعية أو نسبية.

وأشار إلى إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي ويوفر بذلك الوقت والجهد.

ومن جانبه قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة»، إن تقديم الإقرار الضريبي يحتاج إلى إثبات المصروفات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتحدد على أساسها صافي الربح، خاصة أنها أصبحت عنصرًا مهمًا في مصروفات الشركات وتواجه صعوبة في احتسابها.

وعلق رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، قائلا: المصلحة تعمل اتساقًا مع التحول الرقمي وتعتمد حاليًا «المستند البديل والايصالات الإلكترونية» لإثبات المصروفات وجديتها، ويتم التأكد أن المصروفات مرتبطة بالنشاط، في الحملات الإعلانية.