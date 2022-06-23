الضرائب: بدائل كثيرة لاحتساب ضريبة الدخل للعاملين بقطاع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب: بدائل كثيرة لاحتساب ضريبة الدخل للعاملين بقطاع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 06:11 مساءً - قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، إن يتواجد أمام العاملين بقطاع الذهب عدة وسائل لاحتساب ضريبة الدخل، ويتم احتساب صافي الربح من خلال أسس محاسبة مبسطة للشركات الصغيرة.
وأوضح «محروس» خلال ملتقى جواهرجية مصر الذي تنظمه شركة «آي صاغة»، يمكن احتساب ضريبة الدخل بالنظام القطعي، أو ضريبة نسبية، والحالات الدفترية الناتجة عن احتساب إجمالي الإيرادات، والتي يتم انتقاص إجمالي المصروفات وتحديد صافي الربح منها.
وأشار إلى أن الشركات التي يصل حجم أعمالها حتى 10 مليون لا يتطلب تقديم أي ما يفيد بالمصروفات، كما أصبح الممول بداية من العام المالي 2021 احتساب ضريبة قطعية.
وقال إن العاملين بقطاع الذهب يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 وسداد ضريبة قطعية أو نسبية.
وأشار إلى إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي ويوفر بذلك الوقت والجهد.
ومن جانبه قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة»، إن تقديم الإقرار الضريبي يحتاج إلى إثبات المصروفات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتحدد على أساسها صافي الربح، خاصة أنها أصبحت عنصرًا مهمًا في مصروفات الشركات وتواجه صعوبة في احتسابها.
وعلق رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، قائلا: المصلحة تعمل اتساقًا مع التحول الرقمي وتعتمد حاليًا «المستند البديل والايصالات الإلكترونية» لإثبات المصروفات وجديتها، ويتم التأكد أن المصروفات مرتبطة بالنشاط، في الحملات الإعلانية.
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