انت الان تتابع خبر قبل دقائق من اجتماع المركزي – مميزات شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022- الحق اشتري قبل فوات الآوان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحثت شريحة كبيرة من المواطنين عن شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022، لاسيما وأنها تقوم بصرف أعلي عائد في جميع البنوك المصرفية العاملة في مصر، سواء حكومية أو خاصة، وذلك قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

وتسأل المواطنون عن المميزات التي تمنحها شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022، ذات العائد المرتفع، والتي سوف نستعرض كافة تفاصيلها في التقرير التالي :

شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022:

هي شهادة اخارية تبلغ مدتها 3 سنوات بلغ نسبة الفائدة فيها 15%بشكل سنوي إلا أنها سوف تصل إلي 14.25% أذا تم صرف العائد بشكل ربع سنوي و14% أذا تم صرف العائد بشكل شهري.

مميزات شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2022: