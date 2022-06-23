عاجل- توقعات برفع سعر الفائدة لـ3% قبل دقائق من اجتماع البنك المركزي

انت الان تتابع خبرعاجل- توقعات برفع سعر الفائدة لـ3% قبل دقائق من اجتماع البنك المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر الكثير من فئات الشعب المصري المختلفة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، لمناقشة تدعيات قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعد الفائدة بنسة 75.% خلال الأسبوع الماضي.

ويفكر الكثير من المواطنين حول النتائج التي سوف تخرج عن هذا الاجتماع، حيث أن هناك احتمالين ليس لهم ثالث لهذه النتائج والتي تتمثل في :

الاحتمال الأول :

أن البنك المركزي سوف يقوم برفع سعر الفائدة حتي يصل إلي 3% نهاية عام 2022، خاصة في ظل خطر خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة من بينها مصر، بالاضافة إلي إعادة انتشار ظاهرة الدولرة في محافظات مصر.

الاحتمال الثاني :

أن البنك المركزي سوف يقوم بثبيت سعر الفائدة، خاصة في ظل قيام العديد من البنوك في إصدار أوعية إدخارية “شهادات” بعوائد تفضيلية قادرة على امتصاص قدر عالي من السيولة .