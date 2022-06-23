الضرائب: جميع الممولين بقطاع الذهب ملزمين بالفاتورة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 05:05 مساءً - قالت رشا عبد العال راضي، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن جميع الممولين ملزمين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، بغض النظر عن الخضوع للضريبة أو من عدمه.

وتابع: تتمثل خطوات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية حتى المرحلة الخامسة من خلال مصلحة الضرائب المصرية، ومن المرحلة السادسة والسابعة أصبح التسجيل ذاتيا، كما يستلزم وجود ختم إلكتروني.

وأضافت «عبد العال» خلال ملتقى جواهرجية مصر الذي تنظمه شركة «آي صاغة»، أن تكويد الأصناف بالفاتورة الإلكترونية تشمل تفاصيل المنتجات وأكوادها، وذلك من خلال نظامين للتكويد، أولا نظام «جي إس وان» أو نظام التكويد الدولي، وهو أكثر أنواع التكويد شيوعا، فيما تعتمد مصلحة الضرائب نظام التكويد في حالة بيع صنف غير مكود بالتكويد، وهو النوع الثاني من التكويد.

وقالت إن الفاتورة الإلكترونية تنظم حركة التعاملات بمجتمع الأعمال، وتعتبر مصر دولة رائدة في ذلك ، فهي أول دولة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالشرق الأوسط ، وتم تحقيق نجاح كبير في هذا المجال.

وأوضحت أن وزارة المالية بدأت بدراسات تجارب الدول السابقة في تنفيذ نظام الفاتورة الإلكترونية، لتجنب العقبات التي واجهتها، ويتم استبدال الفواتير الورقية المتداولة بفواتير إلكترونية تصل فورا إلى مصلحة الضرائب المصرية، والفاتورة الإلكترونية هو مشروع قومي له مزايا الممولين بمصلحة الضرائب.

وأضافت أن مشروع الفاتورة الإلكترونية يخاطب جزئين من التعاملات الجزء الأول وهو التعاملات من شركة إلى شركة أخرى ، أو التعاملات بين الشركة والمستهلك النهائي .