الضرائب: جميع الممولين بقطاع الذهب ملزمين بالفاتورة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب: جميع الممولين بقطاع الذهب ملزمين بالفاتورة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 05:05 مساءً - قالت رشا عبد العال راضي، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن جميع الممولين ملزمين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، بغض النظر عن الخضوع للضريبة أو من عدمه.
وتابع: تتمثل خطوات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية حتى المرحلة الخامسة من خلال مصلحة الضرائب المصرية، ومن المرحلة السادسة والسابعة أصبح التسجيل ذاتيا، كما يستلزم وجود ختم إلكتروني.
وأضافت «عبد العال» خلال ملتقى جواهرجية مصر الذي تنظمه شركة «آي صاغة»، أن تكويد الأصناف بالفاتورة الإلكترونية تشمل تفاصيل المنتجات وأكوادها، وذلك من خلال نظامين للتكويد، أولا نظام «جي إس وان» أو نظام التكويد الدولي، وهو أكثر أنواع التكويد شيوعا، فيما تعتمد مصلحة الضرائب نظام التكويد في حالة بيع صنف غير مكود بالتكويد، وهو النوع الثاني من التكويد.
وقالت إن الفاتورة الإلكترونية تنظم حركة التعاملات بمجتمع الأعمال، وتعتبر مصر دولة رائدة في ذلك ، فهي أول دولة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالشرق الأوسط ، وتم تحقيق نجاح كبير في هذا المجال.
وأوضحت أن وزارة المالية بدأت بدراسات تجارب الدول السابقة في تنفيذ نظام الفاتورة الإلكترونية، لتجنب العقبات التي واجهتها، ويتم استبدال الفواتير الورقية المتداولة بفواتير إلكترونية تصل فورا إلى مصلحة الضرائب المصرية، والفاتورة الإلكترونية هو مشروع قومي له مزايا الممولين بمصلحة الضرائب.
وأضافت أن مشروع الفاتورة الإلكترونية يخاطب جزئين من التعاملات الجزء الأول وهو التعاملات من شركة إلى شركة أخرى ، أو التعاملات بين الشركة والمستهلك النهائي .
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