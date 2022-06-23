المالية: الشمول المالي حماية لتجار ومشتري الذهب

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم_ قالت داليا فوزي، مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمكتب وزير المالية ، إن الدفع النقدي يحتاج إلى وقت ومجهود ، ومن الممكن أن تتعرض محال الذهب إلى السرقة أثناء نقل المبالغ النقدية، ولذلك يعتبر الدفع الإلكتروني هو تأمين أموال التاجر والمشتري .

وأوضحت فوزي خلال فعاليات ملتقى جواهرجية مصر التي تنظمه «آي صاغة»، أن توفير التأمين يعتبر بمثابة حافز أمام توسع قطاع الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل سريع نحو التحول الرقمي والشمول المالي، والذي يوفر للتاجر وللشركات معرفة حساباتها أولا بأول، من خلال عمليات استعلام بسيطة يمكنه معرفة كافة المبالغ التي حصلتها على مدار اليوم.

وقالت إن العالم بأكمله يسير حاليًا ببطاقات بلاستيكية، كما تعهدت وزارة المالية بتوفير بطاقات لمرتبات العاملين بالدولة، وتحمل هذه البطاقات العلامة الوطنية «ميزة» ، و تعاونت الوزارة مع البنك المركزي المصري لتنظم الإقتراض لأفراد القطاع ، وتستهدف الوزارة من ذلك تعليم الأفراد التعامل بالبطاقات البلاستيكية ، فضلًا عن تحمل الوزارة تكلفة هذه التقنية بالكامل .

وأشارت مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمكتب وزير المالية ، إلى أن المجتمع بدأ بتغيير الثقافة الإلكترونية من خلال تعاملات تحويل الأموال لحساب شخص أخر، وسيصبح تحويل المال إلى الحساب الجاري في نفس اللحظة بداية من 30 من يونيو الجاري.

وقالت إن توفير الدفع الإلكتروني سيحدث طفرة في المجتمع المصري ، وهو ما يعتبر تأمين لتاجر التجزئة في إطار هدف وزارة المالية بتقليل التعامل بالعملة الورقية وزيادة التعامل بالبطاقات البلاستيكية.

ونوهت فوزي إلى وجود محفزات لتاجر التجزئة ، لاستخدام البطاقات البلاستيكية ، وهي تأمين أمواله ، فلا يوجد كاش بداخل المحل كما يمكنه أن يعرف إجمالي مبيعاته بنهاية اليوم ، كما يكون لديه كشف حساب بنكي، ولا يحتاج التاجر بذلك إلى إجراء مزيدًا من الحسابات.