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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية: الشمول المالي حماية لتجار ومشتري الذهب من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم_ قالت داليا فوزي، مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمكتب وزير المالية ، إن الدفع النقدي يحتاج إلى وقت ومجهود ، ومن الممكن أن تتعرض محال الذهب إلى السرقة أثناء نقل المبالغ النقدية، ولذلك يعتبر الدفع الإلكتروني هو تأمين أموال التاجر والمشتري .
وأوضحت فوزي خلال فعاليات ملتقى جواهرجية مصر التي تنظمه «آي صاغة»، أن توفير التأمين يعتبر بمثابة حافز أمام توسع قطاع الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل سريع نحو التحول الرقمي والشمول المالي، والذي يوفر للتاجر وللشركات معرفة حساباتها أولا بأول، من خلال عمليات استعلام بسيطة يمكنه معرفة كافة المبالغ التي حصلتها على مدار اليوم.
وقالت إن العالم بأكمله يسير حاليًا ببطاقات بلاستيكية، كما تعهدت وزارة المالية بتوفير بطاقات لمرتبات العاملين بالدولة، وتحمل هذه البطاقات العلامة الوطنية «ميزة» ، و تعاونت الوزارة مع البنك المركزي المصري لتنظم الإقتراض لأفراد القطاع ، وتستهدف الوزارة من ذلك تعليم الأفراد التعامل بالبطاقات البلاستيكية ، فضلًا عن تحمل الوزارة تكلفة هذه التقنية بالكامل .
وأشارت مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمكتب وزير المالية ، إلى أن المجتمع بدأ بتغيير الثقافة الإلكترونية من خلال تعاملات تحويل الأموال لحساب شخص أخر، وسيصبح تحويل المال إلى الحساب الجاري في نفس اللحظة بداية من 30 من يونيو الجاري.
وقالت إن توفير الدفع الإلكتروني سيحدث طفرة في المجتمع المصري ، وهو ما يعتبر تأمين لتاجر التجزئة في إطار هدف وزارة المالية بتقليل التعامل بالعملة الورقية وزيادة التعامل بالبطاقات البلاستيكية.
ونوهت فوزي إلى وجود محفزات لتاجر التجزئة ، لاستخدام البطاقات البلاستيكية ، وهي تأمين أمواله ، فلا يوجد كاش بداخل المحل كما يمكنه أن يعرف إجمالي مبيعاته بنهاية اليوم ، كما يكون لديه كشف حساب بنكي، ولا يحتاج التاجر بذلك إلى إجراء مزيدًا من الحسابات.
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