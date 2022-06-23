دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 04:08 مساءً - شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال افتتاح مقر شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة بالمنطقة الاستثمارية “سيتي سنتر ألماظة”، الذي يتضمن إنشاء مركز لخدمات التعهيد المشتركة في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قرار شركة “ماجد الفطيم للحلول الشاملة” بالاستثمار في مصر واختيارها لمصر كمركز لتعهيد عملياتها في المنطقة، يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية كمقصد استثماري مهم في هذا المجال، ولا سيما في ضوء توافر المهارات والكوادر المصرية الشابة المؤهلة لتصدير الخدمات الخاصة بتنمية الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية.

وأشار عبدالوهاب إلى توفير برامج التدريب وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، كما تستهدف أن المجموعة تقديم خدمات التعهيد والخدمات المشتركة لعملائها في دول عدة انطلاقًا من مركزها في مصر.

من جانبه، أوضح خالد الشدياق، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة، أن هذا الافتتاح جاء نتيجة للعمل المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة، مشيدًا بدور هيئة الاستثمار في نجاح تأسيس الشركة.

ولفت إلى أن نظام المناطق الاستثمارية الذي تعمل به الشركة أتاح لها سهولة إصدار الموافقات والتراخيص المطلوبة لمشروع “سيتي سنتر ألماظة”.

ويقع المشروع على مساحة 123.658م2 بالمنطقة الاستثمارية لشركة سيتي سنتر ألماظة، ليبلغ إجمالي استثمارات المنطقة الاستثمارية حوالي 9.350 مليار جنيه، ويستوعب المركز التجاري 263 محلًا تجاريًا في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من وسائل الترفيه.

ويُعد المركز هو الأول من نوعه لمجموعة ماجد الفطيم الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وستساهم الشركة في ضخ المزيد من الاستثمارات وإتاحة فرص عمل للشباب؛ حيث توفر حاليا أكثر من 500 فرصة عمل للمتخصصين من الكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تقديم الخدمات المشتركة في التخصصات المالية والموارد البشرية والمشتريات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، على أن يتم إتاحة 1000 فرصة جديدة في المستقبل القريب.

وعلى هامش الافتتاح، عقد دكتور محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، اجتماعًا مع آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم القابضة”، الذي أكد تطلع الشركة إلى التوسع في استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بالنجاح الذي تحققه استثمارات الشركة القائمة في المرحلة الجارية.