مال وأعمال

معيط: مصر لديها فرص استثمارية واعدة بالمشروعات القومية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معيط: مصر لديها فرص استثمارية واعدة بالمشروعات القومية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 03:11 مساءً - عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصاد، المنعقد في الدوحة تحت شعار: «تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي».

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وأكد الجانبان، أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتي المالية بالدولتين؛ على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائى، وفي المحافل الدولية.

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وتم أيضا تبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك، مما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويتسق مع التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، من أجل خدمة أهداف ومصالح الدولتين والشعبين؛ في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتطلب تضافر كل الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أرضًا خصبة جاذبة ومحفزة للاستثمارات، فى مختلف المجالات، موضحًا أن المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة تُوفر فرصًا استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية متطورة.

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كان الوزيران قد قاما بتوقيع مذكرة تفاهم، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بالبلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.

وقال على بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، خلال منتدى قطر الاقتصادي، إن علاقتنا مع مصر، أخوية وتاريخية، موضحًا أن قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا في مصر كما استمرت روابطنا التاريخية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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