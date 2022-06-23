انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر.. “راكب المرجيحة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم تذبذب أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يونيو 2022، مقارنة بأمس، حيث يشهد بشكل مستمر كل صباح حالة من عدم الاستقرار، ويتحرك نحو الصعود أو التراجع في ظل بحث الكثير من المواطنين عن سعر الجنيه الاسترليني.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر:

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 22.77 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر

سجل نحو 22.77 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدوليCIB

سجل نحو 22.80 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك الإسكندرية

سجل نحو 22.77 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع.