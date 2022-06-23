انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس.. “إلحقي خزني يا ست الكل” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 23-6-2022، انخفاضها لليوم الثالث على التوالي، لتختتم الأسبوع الحالي بتراجع ملحوظ، وتسعد محبيها، حيث تراجعت الطماطم والبطاطس وتراجع أيضًا البصل والفلفل والكرنب، واستقرت باقي الأصناف الشعبية، كما استقرت أسعار الفاكهة بشكل كبير.

أسعار الخضروات والفاكهة

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم:

أسعار الخضار اليوم

– كيلو ورق العنب البناتي بـ 25 جنيهًا.

– كيلو الكوسة بـ7 جنيهات.

– كيلو الجزر السكري بـ8 جنيهات.

– كيلو الليمون الأصفر بـ40 جنيهًا.

– كيلو الطماطم من 5 لـ 8 جنيهات.

– كيلو الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا.

– كيلو الباذنجان الرومي بـ 7 جنيهات.

– كيلو القلقاس بـ 10 جنيهات.

– كيلو الخيار البلدي بـ 8 جنيهات.

كيلو البامية بـ 30 جنيهًا

كيلو الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأخضر البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الثوم البلدي الأحمر بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات.

– كيلو البطاطس ما بين 4 و 6 جنيهات.

– كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

كيلو المشمش بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الموز البلدي بـ 17 جنيهًا

– كيلو العنب الأحمر بـ 15 جنيهًا..

– كيلو البرتقال البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو البرقوق بـ 30 جنيهًا للكيلو.

– كيلو التفاح البلدي بـ 15 جنيهًا.

– كيلو الأناناس بـ 8 جنيهات.

– كيلو الخوخ السكري بـ15 جنيهًا.

– كيلو التفاح الأصفر اللبناني بـ 30 جنيهًا.

– كيلو الكنتالوب بـ 10 جنيهات.