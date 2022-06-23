انت الان تتابع خبر. سعر البيض اليوم الخميس.. “يا بختك ياللي خزنت كرتونة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل سعر البيض اليوم الخميس23 يونيو 2022، حفاظه على السعر المرتفع منذ مارس الماضي، ويظل متزايد عن سعره الطبيعي بأكثر من 20 جنيهًا في الكرتونة الواحدة، ما يجعل المواطنين في صدمة كبيرة، وعدم القدرة على شراء ما يحتاجونه من بيض خلال الأسبوع، حيث زادت أسعار البيض في مارس الماضي على إثر ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وبعدها وحتى الآن لا يزال السعر في العالي.

سعر البيض

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار البيض اليوم الخميس23\6\2022، في المزرعة ولدى التجار

سعر البيض اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض الأحمر الكبير لـ 59 جنيهًا بالبورصة.

– سعر كرتونة البيض الأحمر الوسط بـ 58 جنيه، ويباع بسعر 65 جنيهاً للمستهلك

سعر طبق البيض الأحمر في المحلات 61 جنيهًا،

بيع البيضة بـ 3,5 جنيه.

سعر طبق البيض البلدي في البورصة 62 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض الكبير بالبورصة 56,5 جنيهًا.

– سعر طبق البيض الأبيض في المحلات بـ 58 جنيهًا.

– كرتونة البيض الأبيض الوسط سجلت 56 جنيه.

– تباع البيضة بـ 2,50 جنيه.

– سعر البيضة بسعر 2,50 جنيه.