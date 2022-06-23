بالفيديو.. بورصة الدواجن اليوم الخميس 23-6-2022.. “مش هتعرفي تخزني دلوقتي”

انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الخميس 23-6-2022.. “مش هتعرفي تخزني دلوقتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت بورصة الدواجن اليوم الخميس 23-6-2022، تباين في الأسعار مع بداية التعاملات، ورغم عدم تحرك أسعار الدواجن مع صباح اليوم، إلا أن الاسعار ما زالت تقف عند مستوى مرتفع للغاية، يمنع المواطنين من الشراء بحرية وتخزين ما يحتاجونه من دواجن، حيث ارتفعت الأسعار لأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد، منذ منتصف مارس الماضي.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الفراخ البلدي 50 جنيها.

سجلت سعر الدواجن البيضاء من 38 لـ 42 جنيها.

البانيه بـ 85 جنيها.

الدبوس بـ 50 جنيها.

سعر الدواجن الساسو 44 جنيها.

باقي الدبوس بـ 40 جنيها.

سجلت الفراخ الأمهات 31 جنيها.

الأوراك بـ 45 جنيها.

الأجزاء بـ 25 جنيها.

الكبد والقوانص بـ 38 جنيها.

كيلو الصدور بالعظم بـ 50 جنيها.

سجلت سعر الدواجن البيضاء من 38 لـ 42 جنيها.

البانيه بـ 85 جنيها.

الدبوس بـ 50 جنيها.

سعر الدواجن الساسو 44 جنيها.

باقي الدبوس بـ 40 جنيها.

سجلت الفراخ الأمهات 31 جنيها.

الأوراك بـ 45 جنيها.

الأجزاء بـ 25 جنيها.

الكبد والقوانص بـ 38 جنيها.

كيلو الصدور بالعظم بـ 50 جنيها.