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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيطاليا تقدم حزمة مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار لمواجهة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 01:08 مساءً - العربية نت_ وافقت حكومة إيطاليا ، أمس الأربعاء، على حزمة تدابير لمساعدة الأسر والشركات في التغلب على زيادة تكاليف الطاقة وسط نقص الإمدادات من روسيا.
وتبلغ قيمة الحزمة حوالي 3.3 مليار يورو (3.5 مليار دولار)، وفقًا لمسودة اطلعت عليها وكالة ““.
وتأتي فوق أكثر من 30 مليار يورو جرى تخصيصها منذ يناير لتخفيف تأثير ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين التي تضع ضغوطًا على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتركز الخطة بشكل أساسي على تمديد إجراءات لخفض فواتير الكهرباء والغاز للشركات والأسر إلى الربع الثالث من العام.
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