فائض الميزان التجاري في السعودية يقفز إلى 81.8 مليار ريال…

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 01:08 مساءً - وكالات _ سجل الميزان التجاري السلعي في السعودية فائضا بقيمة 81.8 مليار ريال خلال أبريل الماضي، نتيجة بلوغ الصادرات 137.1 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 55.3 مليار ريال.

وقفز الفائض التجاري السلعي في أبريل 318.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 36.6%، لتبلغ 27.4 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.

ونمت بذلك الصادرات غير النفطية السعودية على أساس سنوي وللشهر السادس عشر.

ومقارنة مع الشهر السابق شهر مارس تراجعت الصادرات 5.3 في المائة.

ومن جهة أخرى، قفزت قيمة صادرات النفط خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، بنسبة 123%، لتبلغ نحو 109.7 مليار ريال مقابل 49.2 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2021.

كانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في عامي 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة 100 دولارا للبرميل.