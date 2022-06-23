انت الان تتابع خبر الأردن الأول في الشرق الأوسط بالإقبال على السيارات الكهربائية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -عرض أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، التجربة الأردنية في الطاقة المتجددة خلال مشاركته في القمة العربية الخضراء 2022 التي عقدت في دبي أخيرا، بمشاركة عربية ودولية واسعة.

ووفق بيان صادر عن الهيئة، الخميس، قال الطعاني، إن الأردن يعتبر الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في التحول الطاقي، حيث تجاوز التحول الطاقي نسبة 20 بالمئة ووصلت الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى أكثر من 3.2 جيجا وات.

وأضاف أن الأردن يعتبر أيضا الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث إقبال المواطنين على الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

ودعا الطعاني، الدول العربية للانتقال إلى صناعة أصيلة للطاقة المتجددة بدل الاستيراد من الخارج والعمل على تعزيز الربط الكهربائي من خلال الشبكات الذكية من أجل تسريع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الدول العربية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المخطط لها بالدول العربية تفوق واحد ترليون دولار بحلول عام 2035، ما يستدعي العمل على بنية تحتية قوية لاستيعاب المشاريع الضخمة المقبلة وعلى رأسها مشروع نيوم بالمملكة العربية السعودية والربط الكهربائي بين الدول العربية وأوروبا.

وأشار إلى أنه تم اعتماد خارطة طاقة جديدة بالدول العربية تعتمد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية والسيارات الكهربائية لمستقبل واعد مشرق للأجيال العربية القادمة.

يشار إلى أن القمة بحثت سبل التعاون وتمهيد الطريق للعمل المناخي للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والانتقال إلى صافي صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وهو الموعد النهائي المحدد لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية بحلول مطلع هذا القرن.

وتترأس الهيئة العربية للطاقة المتجددة ومقرها الأردن الآن دولة قطر الشقيقة.