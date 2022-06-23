انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. تباين واستقرار في سوق العبور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 23 يونيو 2022 حالة من التباين والاستقرار في سوق العبور، وهذا ما تم الإعلان عنه من خلال موقعها الرسمي، وذلك لأنها من اكثر الأشياء الذي يبحث عنها الجميع.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بالأسواق

ويبحث جميع المواطنين حالياً عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس، وذلك لأنهم من أكثر المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها في اليوم، ويحب تناولها الكبار والصغار، ولذلك فهي من أكثر الأشياء الهامة التي تتصدر مواقع البحث يومياً، وتأتي الأسعار كما يلي:

سجل سعر كيلو الطماطم من 5 لـ 10 جنيهات.

سعر كيلو ورق العنب بـ 22 جنيهاً.

سعر كيلو الفلفل الحار بـ 12 جنيهاً.

سعر كيلو البطاطس وصل إلى 4.5 جنيه.

ووصل سعر كيلو البصل إلى 2.25 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكوسة لـ 4.5 جنيه.

واما عن سعر كيلو الجزر بدون عروش 4 جنيهات.

سجلت الفاصوليا سعر 6 جنيهات للكيلو.

وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الرومي بـ 4.5 جنيه، والأبيض بـ 10 جنيهات.

أما عن سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي وصل لـ 8 جنيهات.

ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 12 جنيها، والألوان بـ 12 جنيها للكيلو الواحد.

سعر كيلو الملوخية بـ 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو خيار الصوب 7 جنيهات.

وسعر كيلو الخيار البلدى 12 جنيهاً.

أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات،.

ووصل سعر كيلو السبانخ إلى 4.5 جنيه.

وسعر القلقاس بـ 6 جنيهات.

وسعر كيلو البطاطا بـ 3.5 جنيه.

وسعر كيلو الثوم بـ 5.5 جنيه.

وسعر كيلو اللفت بـ2.7 جنيه.

وسعر كيلو البنجر بـ 4 جنيهات.

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 3.5 جنيه.

سعر البرتقال أبو سرة وصل لـ 7.5 جنيه.

واليوسفي وصل لـ 7 جنيهات.

والجريب فروت وصل لـ 7 جنيهات.

وسعر الليمون البلدي بـ 11 جنيها.

ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيهاً.

والعنب المستورد الأسود 25 جنيهاً.

ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيهاً.

وسعر كيلو الكمثرى المستوردة وصل لـ 25 جنيهاً.

وسعر الجوافة وصل لـ 10 جنيهات.

والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 9 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيهاً.

ينما سجل كيلو البرقوق المستورد 22 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيهاً.

وسعر كيلو النبق بـ 12 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو الأناناس إلى 35 جنيهاً.