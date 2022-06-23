انت الان تتابع خبر أسعار العملات العربية اليوم الخميس – الدينار الكويتي نزل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار العملات العربية تراجعت اليوم الخميس ، في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنية المصري، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار العملات العربية القادمة من البنك المصري أوضحت أن هناك استقرار في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 5.09 جنيه للشراء بزيادة قرش، فيما وصل سعر البيع و5.11 جنيه للبيع، أما باقي الأسعار فهي كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم :

4.99 جنيه للشراء

5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم :

58.64 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش

61.14 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم :

47.08 جنيه للشراء.

48.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

26.02 جنيه للشراء

26.47 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الدينار البحريني اليوم

48.34 جنيه للشراء

49.78 جنيه للبيع

سعر الريال القطري اليوم:

4.80 جنيه للشراء

5.12 جنيه للبيع بتراجع قرش