انت الان تتابع خبر لو بتحب العربية الكبيرة.. سعر ومواصفات جيتور x70 في مصر والسعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم سيارة جيتور x70 سباعية المقاعد قيمة مقابل السعر، فمن الصعب أن تجد لها منافسين يقدمون نفس سعة الركاب الداخلية بنفس الفئة السعرية.

مواصفات جيتور x70

تستمد جيتور x70 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن تيربو ينتج قوة تصل الى 154 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران يصل الى 230 نيوتن متر عند 1,750 إلى 4,000 دورة في الدقيقة، وتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي.

التصميم الخارجي لسيارة جيتور x70

تتميز سيارة جيتور x70 من الخارج بمجموعة من التقنيات الرائدة التي توفر ديناميكية وثبات عالي اثناء القيادة وتظهر عليها الخطوط الكثيرة الممتدة من غطاء المحرك إلى الجانب، وتتميز بدمج الطابع الديناميكي في تصميم المصابيح والشبك مع التطعيمات الكرومية والإطار الكرومي المضلع.

تنتشر في معظم هيكل السيارة تطعيمات من الكروم تغطي مناطق مختلفة على الجسم تشمل إطار النوافذ السفلي وإطار كشافات الضباب، ومصابيح LED أوتوماتيكية امامية في الفئة العليا وترتكز على عجلات من المعدن الخفيف مقاس 20 بوصة.

التصميم الداخلي لسيارة جيتور x70

تتوفر جيتور x70 بمقصورة داخلية واسعة تسع 7 ركاب، ورغم انخفاض سعر السيارة نسبيا الا انها تأتي بمقصورة فاخرة تضم العديد من المميزات أهمها المقاعد ذات الصميم المريح المغطاه بالجلد مع قابلية تعديل المقاعد الأمامية بشكل كهربائي، وتوجد مرايا الرؤية الخلفية مع ميزة التعتيم الذاتي، وشاشة المعلومات والترفيه مقاس 10.1 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بالكامل مع شاشة 12.3 بوصة، نظام تثبيت السرعة، وكاميرات الرؤية الشاملة 360 درجة.

سعر جيتور x70 في مصر والسعودية

تتوفر سيارة جيتور x70 في السوق السعودي بطرازين:

• جيتور x70 كومفرت بسعر 84,408 ريال سعودي

• جيتور x70 لكجري بسعر 87,585 ريال سعودي.

اما في مصر

سعر الفئة الأولى في مصر: 309,000 جنيه مصري.

أما الفئة الثانية في مصر: 344,000 جنيه مصري.