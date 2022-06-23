انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري الخميس.. “محدش قادره” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتصدر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، سباق أسعار العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية، نظرًا لأهمية هذه العملة في العالم، وقوة الاقتصاد الكويتي، وخلال كل صباح يحرص الكثيرين على متابعة سعر الدينار، ويرغبون في معرفة سعره اليومي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي

سجل 59.07 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشًا

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي المصري

سجل 58.67 جنيه للشراء، و61.27 جنيه للبيع بارتفاع 14 قرشًا

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل 58.67 جنيه للشراء، و61.27 جنيه للبيع بارتفاع 14 قرشًا

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك الإسكندرية

سجل 57.31 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع بارتفاع 12 قرشًا