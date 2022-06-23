انت الان تتابع خبر. أسعار مواد البناء اليوم الخميس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت أسعار مواد البناء اليوم من الحديد والأسمنت، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 23 يونيو 2022، حيث قفز سعر الحديد أكثر من 150 جنيها مع بداية تعاملات صباح اليوم، لكن انخفض سعر الأسمنت مجددًا، في ظل حرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار مواد البناء، وهو ما يرصده دوت الخليج ويحرص على تقديمه بشكل يومي تزامنًا مع إعلان شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد الاستثماري للطن: 17893 جنيهًا، بزيادة 157 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 18332 جنيهًا، بتراجع 35 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1270 جنيهًا، بتراجع 52 جنيهًا.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.