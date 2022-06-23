انت الان تتابع خبر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 23 يونيو.. “الأمريكي جنن حبايبه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يونيو 2022، ثبات كبير في العديد من البنوك المصرية، أهمها بنكي الأهلي ومصر، خلال التعاملات الصباحية، ومقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وسط اهتمام كبير من شريحة كبيرة من المصريين لأهميته الكبيرة، إضافة إلى احتياج الكثير من المستثمرين له.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم 23-6-2022

سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، مقابل 18.70 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.