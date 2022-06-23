انت الان تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه الخميس.. “شوف بكام النهاردة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الخميس 23 يونيو 2022، تباين مقابل الجنيه المصري، وثبتت أسعار الصرف له في العديد من البنوك المصرية اليوم، ومع بداية التعاملات، وفي إطار ما يقدمه “دوت الخليج” لقرائه ومتابعيه، الذين يحرصون بشكل يومي على تصفح أخبار الدرهم الإماراتي، يرصد لهم وماذا وصل في سعر الصرف.

سعر الدرهم الإماراتي

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر:

البنك المركزي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

بنك مصر

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.