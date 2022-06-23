انت الان تتابع خبر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم.. “الدينار الكويتي في العالي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، تباين كبير، حيث زاد سعر الدينار الكويتي بقيمة 14 قرشًا، واليورو الأوروبي بقيمة 9 قروش، كما استقر وثبت سعر الدولار وسعر الريال السعودي، وذلك تزامنًا مع بحث المواطنين بشكل مكثف عن سعر العملات.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل 18.7 جنيه للشراء، و 18.77 جنيه.

سعر اليورو اليوم

سجل 19.61 للشراء، 19.86 جنيه للبيع بارتفاع 9 قروش.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.77 جنيه للشراء، 23.03 جنيه للبيع.

سعر الفرانك السويسري

19.33 للشراء و19.55 للبيع بارتفاع 12 قرشًا.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5جنيهات للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.67 جنيه للشراء، و 61.27 جنيه للبيع بارتفاع 14 قرشًا