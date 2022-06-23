انت الان تتابع خبر سعر السمك البلطي اليوم الخميس 23 يونيو.. “إلحق اشتري ده بـ 20 جنيها” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت سعر السمك البلطي اليوم الخميس 23 يونيو 2022، تباين كبير في سوق الجملة بمدينة العبور، حيث سجلت غالبية الأصناف الشعبية استقرار كبير وثبات في غالبية الأصناف، وتراجع سعر البلطي من بين جنيه وجنيهان،، وتوقفت أسعار الأسماك، عن الزيادة المستمرة طوال الأيام القريبة الماضية.

سعر السمك البلطي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية اليوم الخميس 23 يونيو الجاري.

سعر السمك البلطي اليوم

–سعر البلطي مقاس 1 ما بين 31 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي مقاس 2 من 25 إلى 29 جنيها.

سجل سعر السمك البلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها.

سجل سعر البلطى الفيليه 30 إلى 160 جنيها.

سجل البلطي قشر البياض 65 إلى 125 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

سجل الثعابين من 50 إلى 250 جنيها.

– سعر البوري يسجل 70 جنيهًا.

– سجل سعر الجمبري الوسط 142 جنيهًا.

-سعر الجمبري الصغير في الكيلو 98 جنيهًا.

– سعر الماكريل المُجمد في الكيلو 46 جنيهًا.

– سعر سمك موسى يسجل 125 جنيهًا.

– ارتفع سعر البياض الوسط ليصل إلى 61 جنيهًا للكيلو.

– ارتفع سعر البوري ليسجل 84 جنيهًا.

انخفض سعر القراميط جنيهين في الكيلو ليسجل 27 جنيهًا، و10 جنيهات للصغير.