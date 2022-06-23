انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري الخميس.. “تخطى الـ5 جنيهات” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم، الخميس 32-6-2022 تباينه واستقراره، أمام الجنيه المصري، ويواصل ثابته للأسبوع الثاني على التوالي، حيث وصل في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة إلى سعر ثابت منذ مدّة ليست قليلة، بعد القفزة الأخيرة له، وتخطيه الخمسة جنيهات، حيث سجل في البنك المركزي، نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، مع بداية تعاملات البنوك الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك مصر

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.