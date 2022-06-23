انت الان تتابع خبر سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم .. بيقول للعرسان افرحوا وعيدوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع نهاية تعاملات اليوم، انخفاض سعر الذهب مساء بالمقارنة بالتعاملات الصباحية، بقيمة تتراوح ما بين جنيه إلى 3 جنيه للجرام الواحد على الاعيرة الذهبية، في سوق الصاغة المحلية.

سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم:

حيث سجل سعر المعدن النفيس، مساء اليوم لعيار 24 قيمة حوالي 1150 جنيه.

فيما سجل عيار 21 قيمة حوالي 1007 جنيه.

وسجل عيار 18 قيمة حوالي 863 جنيه.

كما سجل عيار 14 قيمة حوالي 671 جنيه.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب قيمة حوالي 8056 جنيه.

ويذكر إن سعر الذهب ارتفع في بداية التعاملات وذلك قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

فيما سجل سعر المعدن النفيس ببدء التعاملات على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 651 جنيه، كما سجل سعر الذهب عيار 21، نحو 1025 جنيه، حسب بيان سوق الصاغة المحلية.

بينما سجل سعر الذهب عيار 18، نحو 888 جنيه، وسعر الذهب عيار 24، سجل نحو 1165 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب سجل نحو 8060 جنيه.