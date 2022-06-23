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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إكسبولينك تعتزم إصدار وثيقة لتحفيز الصادرات المصرية خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 12:11 صباحاً - أ ش أ – تعتزم جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، إصدار وثيقة تحدد مناخ تحفيز الصادرات خلال أسابيع، والتي ستحدد المتطلبات كافة التي تحتاجها الشركات لتمكينها من التصدير ورفع قدرتها التنافسية.
وقال رئيس الجمعية محمد قاسم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إنها بصدد إعداد الوثيقة، وستقدمها إلى الحكومة.
وأضاف أنها تتضمن عوامل المناخ الجيد والمناسب لمساعدة الشركات في اقتحام الأسواق الدولية، والتي تضم الجوانب كافة، التي تقوم على النظام البيئي للأعمال ويشمل الزراعة والصناعة والتي تعتبر المصدر الأساسي للصادرات.
وتابع أن الوثيقة ستشمل جميع الجوانب الخاصة بالشحن واللوجستيات والنقل والتحول الرقمي والبنية للتحتية للإنترنت بما يساعد على سرعة نفاذ المنتجات المصرية للخارج، وتكون داعمة للمستثمر.
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