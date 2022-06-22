محمد شلباية: مجتمع ريادة الأعمال يزداد نضجا عاما تلو الآخر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:05 مساءً - أمنية إبراهيم – قال محمد شلباية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، إن مستوى المنافسة في مسابقة رواد الأعمال “هاكاثون مصر” ارتفع بشكل ملحوظ العام الجاري، مقارنة بالنسخة الأولى من المسابقة.

وأضاف شلباية أن مجتمع ريادة الأعمال يشهد نضجا مطردا في السنوات الأخيرة مع زيادة اهتمام وعناية كل من الحكومة وشركات القطاع الخاص بمدى أهمية الأفكار الإبداعية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، في كلمة على هامش الحفل الختامي لمسابقة هاكاثون مصر 2030، اليوم الأربعاء، أن 8 شركات ناشئة واعدة تأهلت للمرحلة النهائية من المسابقة، ويأمل أن يتم تقديم الدعم الكامل لها من قبل حاضنات أعمال مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط.

وأكد شلباية أن هاكاثون مصر تسعى لدعم فئة شباب ريادة الأعمال من مرحلة وحود الفكرة إلى تنفيذها على أرض الواقع، إذ أن تلك الفئة هي العمود الفقري لخطة ورؤية مصر للتنمية المستدامة وستقود الاقتصاد المصري في 2030.

ونصح شلباية، قيادات ومؤسسي الشركات الناشئة وشباب رواد الأعمال بعدم التأثر بالحالة الاقتصادية الحالية وأزمات نقص المواد الخام واضطراب سلاسل الإمداد، موصيا بضرورة استكمال خطط العمل دون توقف.

وأقيم حفل ختام النسخة الثانية من مسابقة هاكاثون مصر 2030 لريادة الأعمال، اليوم الأربعاء، بشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركتي بيبسيكو مصر ورايز أب.