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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يوقع مرسوما يحدد إجراءات مؤقتة للوفاء بالتزامات الدين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:05 مساءً - – قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، اليوم الأربعاء، مرسوما يحدد إجراءات مؤقتة للوفاء بالتزامات الدين الخارجي، بينما يراقب المستثمرون عن كثب تخلفا محتملا عن السداد.
وأضافت الوكالة أن بوتين أمر الحكومة باختيار بنوك في غضون 10 أيام للتعامل مع مدفوعات السندات الدولية في ظل خطة جديدة.
وفشل روسيا في سداد التزامات دينها الخارجي بسبب العقوبات الغربية يقربها من أول تخلف عن مدفوعات سندات دولية منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن.
وجاء في المرسوم الذي وقعه بوتين أن روسيا ستعتبر أنها أوفت بالتزاماتها بشأن مدفوعات السندات الدولية إذا جرى دفعها بالروبل الروسي.
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