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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جيروم باول: المركزي الأمريكي ملتزم بقوة بخفض التضخم على وجه… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:08 مساءً - – قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي المصري الأمريكي “ملتزم بقوة” بخفض التضخم الذي وصل الى أعلى مستوياته في 40 عاما، وإن صانعي السياسة النقدية يتحركون “على وجه السرعة لعمل هذا”.
ومتحدثا في جلسة استماع في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال باول: “من الضروري أن نخفض التضخم إذا أردنا أن يكون لدينا فترة مستدامة لأوضاع قوية لسوق العمل تعود بالنفع على الجميع”، مضيفا أن البنك المركزي المصري سيبحث في الأشهر المقبلة عن “أدلة مقنعة ” على انحسار ضغوط الأسعار.
وقال باول أيضا: “الاقتصاد الأمريكي قوي جدا وفي موقف جيد للتعامل مع تشديد السياسة النقدية”.
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