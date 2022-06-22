انت الان تتابع خبر العالم يترقب قرارات تحالف أوبك+ حول اتفاق إنتاج النفط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب العالم قرارات الدول المنتجة للنفط في تحالف “أوبك+” بعد انتهاء اتفاق إنتاج النفط في آب المقبل.

اتفاق إنتاج النفط يواجه العديد من الشكوك والمواقف الصعبة داخل “أوبك+”، من بينها إبقاء روسيا ضمن الاتفاق، ما يشكل احتمالية لإغضاب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وفي ظل انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في شهر أيار الماضي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، والقدرة الاحتياطية القليلة التي تقتصر على عدد من الأعضاء، تتشكل فرصة أمام الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنتجة إلى زيادة الإنتاج.

وتدور تساؤلات حول التوصل إلى اتفاق جديد بين “أوبك” و”أوبك+” لفترة أخرى لإدارة السوق والسيطرة على العرض والطلب لإبقاء الإيرادات المالية مرتفعة.