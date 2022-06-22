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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الفيدرالي: مؤشرات التضخم خلقت الحاجة لضرورة تسريع وتيرة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:11 مساءً - وكالات _ أقر رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم الأربعاء، أن شدة التضخم فاجأت بشكل واضح السلطات النقدية وحذر من احتمال حدوث مفاجآت أخرى.
وأكد باول في خطاب سيلقيه أمام الكونجرس أن الاقتصاد الأمريكي قوي بدرجة كافية وفي وضع جيد لمواجهة تشديد السياسة النقدية.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في محاولة لترويض التضخم.
وأوضح باول أن رفع أسعار الفائدة الجاري سيكون بنسب معقولة، مضيفا أنها ستعتمد بشكل كامل على البيانات والتوقعات الاقتصادية.
ونوه أن رفع الفائدة سيدفع بعض الأسعار للارتفاع وسيضغط على القدرة الشرائية للأفراد مما سيؤدي بالتبعية إلى ضعف الطلب ثم تسقط الأسعار وينخفض التضخم.
وأكد رئيس الفيدرالي ، أن مؤشرات التضخم الغير مسبوقة هي التي خلقت الحاجة لضرورة تسريع وتيرة رفع الفائدة.
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