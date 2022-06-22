غادة والي: دول العالم تستهدف ضخ 90 تريليون دولار بمشروعات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:05 مساءً - باره عريان _ أكدت د. غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن دول العالم تستهدف ضخ 90 تريليون دولار بمشروعات البنية التحتية لدعم النشاط الاقتصادي المستدام.

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جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون معهد التخطيط القومي المنعقد اليوم بعنوان ” مواجهة الجرائم البيئية في إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ “.

وأشارت غادة والي إلى أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي هناك 86 مليون شخص سيهاجرون داخل أفريقيا، نتيجة للتغيرات المناخية، لافتة إلى أنه 70% من الفقراء حول العالم من النساء.

ونوهت إلى أحد أخطر جرائم الاعتداء على البيئة في دولة مثل كولومبيا وهي قطع الأشجار، والتي يستفيد منها جماعات الجريمة المنظمة وجماعات تهريب المخدرات التي تستغل المساحات التي يتم قطع أشجارها في زراعة المخدرات، إضافة إلى جريمة بيئية أخرى تتمثل في التنقيب عن المعادن في الماء، حيث يتم إلقاء الزئبق في الماء لتجميع الذهب، وهو ما يؤثر سلباً على البيئة بهذه المنطقة.