انت الان تتابع خبر عاجل – بنك القاهرة يرفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية لـ13.5% – اجري اشتري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك القاهرة عن قرار مفاجئ قبل دقائق قليل بشأن رفع سعر الفائدة الشهادة الادخارية الثلاثية التي يصدرها باسم “بريمو إكسترا” بنسبه 3%، وذلك قبل ساعات قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غداً الخميس الموافق 23 يونيو 2022.

وأضاف بنك القاهرة أن سعر الفائدة الجديدة لشهادة بريمو إكسترا سوف يكون 13.25% سنويا للعائد الشهري بدلا من 10.25% و13.5% سنويا للعائد ربع سنوي بدلا من 10.5%، موضحاً أن هذه الشهادة يتم البدء في بيعها بـ1000 جنيه مضاعفاتها وتلبغ مدتها ثلاثة سنوات

وأكد البنك أن هذه الشهادة متاح للشراء في جميع فروعه المنتشرة داخل جميع محافظات وقري جمهورية مصر العربية للعملاء الجديد الذين يرغبون في شرائها أو الذين انتهت آجال شهادتهم القائمة ويرغبون في إعادة تجديدها.