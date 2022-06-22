انت الان تتابع خبر يا حنين علينا..انخفاض أسعار الأرز في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الأرز، اليوم الأربعاء، لدى تجار الجملة، خاصة أسعار الأرز الأبيض، والأرز الشعير.

وبلغت نسبة التراجع في أسعار الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%، بمقدار 250 جنيها بالطن، بينما تراجعت أسعار الأرز الشعير بمقدار 100جنيه للطن.

كما واصلت أسعار الأرز على المستوى العالمي الانخفاض في بداية التداولات الصباحية اليوم ببورصة شيكاغو التجارية، حيث انخفضت عقود شهر يوليو الآجلة بنسبة 0.71%، وتراجعت عقود شهر سبتمبر بنسبة 0.73.

أسعار الأرز

بعد هذا التراجع في أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير محليًا وعالميًا، سجل سعر الطن من الأرز الأبيض عريض الحبة 13.500 جنيه، بينما سجل سعر الطن من الأرز الأبيض رفيع الحبة 12.500 جنيه.

كما سجل سعر الطن من الأرز الشعير عريض الحبة 8.500 جنيه، بينما سجل سعر الطن الأرز الشعير رفيع الحبة 8.200 جنيه.

وبالنسبة للمستهلك، بلغ سعر كيلو الأرز 14 جميهًا.