انت الان تتابع خبر الذهب في نهاية التعاملات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، انخفاض في بداية التعاملات، ولكن مع منتصف التعاملات عادت الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

كما شهدت الأسواق المحلية اليوم في مصر، تقليص فارق سعر البيع والشراء إلى 3 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 بنهاية تعاملات اليوم.

– بلع سعر الذهب جرام 24 مبلغ 1152 جنيه.

– كما بلغ سعر جرام 21 من الدهب 1008 جنيه.

– بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 864.

– وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب بلغ 8064 جنيه بنهاية تعاملات اليوم.