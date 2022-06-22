التخطيط: دعم رواد الأعمال يخدم هدف خلق اقتصاد تنافسي متوازن…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:08 مساءً - أمنية إبراهيم- أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، أن الدعم المقدم من وزارة التخطيط لشباب مجتمع ريادة الأعمال يخدم تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030، لخلق اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع معتمد بشكل أساسي على الابتكار والمعرفة.

وأضاف مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة في كلمته على هامش الحفل الختامي لمسابقة هاكاثون مصر 2030، اليوم الأربعاء، أن وزارة التخطيط صاغت أهداف رؤيتها لخطة مصر 2030 بالاعتماد على الشباب لتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وأشار حلمي إلى أن مسابقة هاكاثون مصر 2030 لرعاية مشروعات ريادة الأعمال، تأتي نتاج بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركتي بيبسيكو مصر ورايز أب وتهدف لدعم أفكار الشباب كونهم ركيزة الوصول لمستقبل أفضل.

وأوضح أن المسابقة تأتي بمشاركة أكثر من 300 رائد أعمال لتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية التي تواجهها مصر، ويتم مساعدة المشتركين على تنفيذ مشروعاتهم وتنميتها في حاضنات أعمال الوزارة، كما يتم عقد لقاءات مع كبار المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالشركات الناشئة.

ويقام حفل ختام النسخة الثانية من مسابقة هاكاثون مصر 2030 لريادة الأعمال، اليوم الأربعاء ، والتي يتم تنظيمها بناء على شراكة وتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركتي بيبسيكو مصر ورايز أب.