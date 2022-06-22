سعر الارز الشعير الان بالأسواق .. فرصة تشتري وتخزني

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رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الارز الشعير اليوم في سوق الجملة، وسعر الأرز الأبيض، حسب ما أعلنه مجدي الوليلي، رئيس لجمة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات.

سعر الارز الشعير اليوم في الأسواق:

وقال بأن الأسعار خلال الفترة الماضية ارتفعت بشكل كبير، ولكنها انخفضت مرة أخرة مؤخرا، وكشف انه بدء من شهر يوليو المقبل، ستنخفض أسعار الأرز وتصل لمعدلاتها الطبيعية.

وأوضح بأن سعر الارز الشعير عريض الحبة، فقد سجل سعر الطن 8.500 جنيه، وانخفضت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة، ليسجل سعر الطن 8.200 جنيه، ويكون ذلك عن سعره أمس في الأسواق.

كما تراجع أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة بمقدار 250 جنيه، وسجل سعر الطن عند 13.500 جنيه، وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي، رفيع الحبة وسجل سعر الطن 12.500 جنيه.

فيما يكون ذلك بتراجع 250 جنيه عن أسعاره في الأسواق أمس، كما بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 14 جنيه للكيلو.