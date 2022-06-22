انت الان تتابع خبر مساعدات عينية من بنك ناصر .. لتلك الفئات وبعدة شروط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن تقديم مساعدات عينية للأفراد ذوي الهمم والأولى بالرعاية، وذلك من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع، وجاء ذلك من خلال بيان رسمي للبنك عبر موقعه الإلكتروني.

أوضح انه يتم المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية، والأحذية الطبية، والسماعات، وشرائح ونظارات طبية والأطراف الصناعية، ويتم توفير دراجة بخارية، ودراجة تدار باليد أو كرسي متحرك كهربائي.

شروط الحصول على مساعدات عينية من بنك ناصر:

يكون قادر على الكرسي أو الدراجة بنفسه.

حاجة ذوي الإعاقة الشديدة، وذلك للحصول على وسيلة انتقال إلى الجامعة أو المعهد أو مقر عمله.

تصرف لذوي الإعاقة حركيا فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية، وحاستي السمع والبصر.

يكون قادر على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة للدراجة، والكرسي المتحرك الكهربائي.

ألا يقل سن ذوي الاعاقة عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

وأشار بنك ناصر في البيان، أنه يتم تقديم الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين مجانا، أو بأجر رمزي، بشرط تقدم المستشفى بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي ومرفق به كافة البيانات المطلوبة.