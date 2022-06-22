انت الان تتابع خبر شهادات البنك الأهلي 2022 .. عائد 14% هيشبرق عليك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، عن شهادات البنك الأهلي المصري 2022، قبل عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم غدا الخميس 23 يونيو الحالي، للنظر في موقف أسعار الفائدة.

أهم شهادات البنك الأهلي 2022:

1-الشهادة البلاتينية:

تكون بسعر عائد 14% لمدة ثلاث سنوات ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفتها.

2-الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:

تكون مدة الشهادة ثلاث سنوات، بسعر عائد 11.25% سنويا متغير وتبدأ قيمة شراء الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفتها، ويتم تجديدها تلقائيا وفقا للسعر المعلن في وقت تجديد الشهادات.

3-الشهادة الخماسية لمدة 5 سنوات:

الشهادة ذات العائد الشهري لمدة 5 سنوات، بسعر عائد 12.25% ويبدأ قيمة شراء الشهادة الواحدة من 1000 جنيه أو مضاعفتها.

كما إن شهادات البنك الأهلي السابقة، شهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها، أو التصرف فيها.