غادة والي: إطلاق أوراق بحثية ومبادرات حول تأثير الجرائم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:11 مساءً - باره عريان _ أكدت د. غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أنه من المقرر إطلاق ورقة بحثية خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ حول الاتجار في النفايات البلاستيكية، إضافة إلى ورقة بحثية أخرى حول تأثير الجرائم البيئية على تغير المناخ، كاشفة أنه سيتم إطلاق مبادرتين مع مجموعة من الدول الأوروبية والإفريقية في هذا السياق.

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وقالت “نعمل علي عدد من الملفات منها مكافحة الفساد وهي أحد مهددات التنميه في العالم، وكذلك مواجهة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة والتي يقصد بها الجريمة العابرة للحدود، والتى تحتاج لاتفاقيات دولية لمواجهتها بالإضافة إلى مكافحة المخدرات”.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون معهد التخطيط القومي المنعقد اليوم بعنوان ” مواجهة الجرائم البيئية في إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ “.

وكشفت أنه خلال عملها بالمنظمة تبين أن هناك تعاون وثيق بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، لافتة إلى ما تشهده أفريقيا من توترات سياسية، الأمر الذي به علاقه بالاعتداء علي الحياة البرية والإتجار في البشر وتهريب المخدرات.

وأشارت غادة والي إلى أن التغييرات المناخية تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، فالتقارير تحذر من تأثيرها علي حياة 3 مليار شخص، بسبب فقدان التنوع البيولوجي، مؤكده ان التلوث يتسبب في وفاة 9 مليون شخص سنويا.