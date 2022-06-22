- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر غادة والي: إطلاق أوراق بحثية ومبادرات حول تأثير الجرائم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 06:11 مساءً - باره عريان _ أكدت د. غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أنه من المقرر إطلاق ورقة بحثية خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ حول الاتجار في النفايات البلاستيكية، إضافة إلى ورقة بحثية أخرى حول تأثير الجرائم البيئية على تغير المناخ، كاشفة أنه سيتم إطلاق مبادرتين مع مجموعة من الدول الأوروبية والإفريقية في هذا السياق.
إقرأ أيضا.. غادة والي: مؤتمر COP27 يهدف إلى بناء قدرات المؤسسات بالدول وتكثيف العمل لمواجهة جرائم البيئة
وقالت “نعمل علي عدد من الملفات منها مكافحة الفساد وهي أحد مهددات التنميه في العالم، وكذلك مواجهة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة والتي يقصد بها الجريمة العابرة للحدود، والتى تحتاج لاتفاقيات دولية لمواجهتها بالإضافة إلى مكافحة المخدرات”.
جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون معهد التخطيط القومي المنعقد اليوم بعنوان ” مواجهة الجرائم البيئية في إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ “.
وكشفت أنه خلال عملها بالمنظمة تبين أن هناك تعاون وثيق بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، لافتة إلى ما تشهده أفريقيا من توترات سياسية، الأمر الذي به علاقه بالاعتداء علي الحياة البرية والإتجار في البشر وتهريب المخدرات.
وأشارت غادة والي إلى أن التغييرات المناخية تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، فالتقارير تحذر من تأثيرها علي حياة 3 مليار شخص، بسبب فقدان التنوع البيولوجي، مؤكده ان التلوث يتسبب في وفاة 9 مليون شخص سنويا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غادة والي: إطلاق أوراق بحثية ومبادرات حول تأثير الجرائم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.