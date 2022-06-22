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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انطلاق فعاليات ملتقى جواهرجية مصر لتفعيل دور التحول الرقمي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى جواهرجية مصر، غدًا الخميس، بعنوان «الشمول المالي ودور التحول الرقمي في تنمية قطاع الذهب في الجمهورية الجديدة»، المقرر إقامته بفندق كمبنسكي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بحضور نخبة من تجار الذهب والمجوهرات بمصر والوطن العربي.
يستضيف الملتقى نخبة من الشخصيات البارزة في القطاعات الاقتصادية والمصرفية والتحول الرقمي.
ومن جانبه قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الملتقى يتناول تفعيل دور التحول الرقمي في تنمية قطاع الذهب والمجوهرات، ووضع حلول عملية لقضايا ومشكلات مزمنة، وخاصة قطاع التجزئة.
ويستهدف الملتقى تفعيل دور القطاع في المسئولية المجتمعية للإسهام في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال المشاركة مع الدولة في إنشاء مدينة الذهب، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب في الشرق الأوسط.
وأكد إمبابي تناول الملتقى تفعيل دور المرأة في صناعة الذهب والمجوهرات، قائلًا “ٕذ تم تهميشها على مدار سنوات ماضية بصورة غير مرضية تمامًا، في ظل وجود تجارب ناجحة سطرت تاريخًا لها في قطاع الذهب والمجوهرات”.
وأشار إلى تنبي الملتقى نشر الوعي لدى المستهلكين المهتمين بالذهب والمجوهرات، وتوفير بيانات ومعلومات صحيحة من حقهم معرفتها، من بينها كيفية البيع والشراء بطريقة آمنة، وطرق الاستثمار في الذهب، إضافة إلى ما يطرأ من تعديلات أو تطوير على القطاع، مثل منظومة الدمغة الجديد بالباركود.
وأوضح أن الملتقى يستهدف خلق فرص استثمارية تعود على كافة أطراف المنظومة من المصنع والتاجر والعميل، عبر تذليل العقبات، وفق الرؤية الجديدة للدولة وتتمثل في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لكافة القطاعات وأبرزها القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الملتقى تنظمه منصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، والتي أسهمت من قبل في مناقشة مشكلات صناعة الذهب في مصر.
وتعتزم الشركة خلال هذه الدورة تقديم رؤية مختلفة لتطوير قطاع صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.
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