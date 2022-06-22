انطلاق فعاليات ملتقى جواهرجية مصر لتفعيل دور التحول الرقمي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى جواهرجية مصر، غدًا الخميس، بعنوان «الشمول المالي ودور التحول الرقمي في تنمية قطاع الذهب في الجمهورية الجديدة»، المقرر إقامته بفندق كمبنسكي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بحضور نخبة من تجار الذهب والمجوهرات بمصر والوطن العربي.

يستضيف الملتقى نخبة من الشخصيات البارزة في القطاعات الاقتصادية والمصرفية والتحول الرقمي.

ومن جانبه قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الملتقى يتناول تفعيل دور التحول الرقمي في تنمية قطاع الذهب والمجوهرات، ووضع حلول عملية لقضايا ومشكلات مزمنة، وخاصة قطاع التجزئة.

ويستهدف الملتقى تفعيل دور القطاع في المسئولية المجتمعية للإسهام في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال المشاركة مع الدولة في إنشاء مدينة الذهب، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب في الشرق الأوسط.

وأكد إمبابي تناول الملتقى تفعيل دور المرأة في صناعة الذهب والمجوهرات، قائلًا “ٕذ تم تهميشها على مدار سنوات ماضية بصورة غير مرضية تمامًا، في ظل وجود تجارب ناجحة سطرت تاريخًا لها في قطاع الذهب والمجوهرات”.

وأشار إلى تنبي الملتقى نشر الوعي لدى المستهلكين المهتمين بالذهب والمجوهرات، وتوفير بيانات ومعلومات صحيحة من حقهم معرفتها، من بينها كيفية البيع والشراء بطريقة آمنة، وطرق الاستثمار في الذهب، إضافة إلى ما يطرأ من تعديلات أو تطوير على القطاع، مثل منظومة الدمغة الجديد بالباركود.

وأوضح أن الملتقى يستهدف خلق فرص استثمارية تعود على كافة أطراف المنظومة من المصنع والتاجر والعميل، عبر تذليل العقبات، وفق الرؤية الجديدة للدولة وتتمثل في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لكافة القطاعات وأبرزها القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الملتقى تنظمه منصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، والتي أسهمت من قبل في مناقشة مشكلات صناعة الذهب في مصر.

وتعتزم الشركة خلال هذه الدورة تقديم رؤية مختلفة لتطوير قطاع صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.