غادة والي: مؤتمر COP27 يهدف إلى بناء قدرات المؤسسات بالدول…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:06 مساءً - باره عريان _ أكدت د. غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ان مؤتمر COP27 اكتسب أهمية دولية، نظرا لأن كافة الدول تشعر بتأثير التغييرات المناخية على الاقتصاد.

إقرأ أيضا.. غادة والي: اجتماعات مكثفة لبحث تهديد البلاستيك للمحيطات خلال العامين القادمين

وأشارت أن أحد أهم أهداف المؤتمر والذي يتمثل في بناء قدرات المؤسسات فى الدول وتكثيف العمل مع الشركاء لمواجهة جرائم البيئة، ووضع قوانين وتشريعات لجرائم البيئة.

وترى أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ سيمثل نقطة بداية للتنسيق والبناء على ما تم في مؤتمر المناخ الأخير بجلاسجو، مؤكده أن العالم كله يوجه أنظاره إلى مصر، بسبب هذا الحدث الدولى.

ونوهت أن المؤتمر فرصة للعمل على خلق سياسة دولية لمواجهة التغير المناخي، جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون معهد التخطيط القومي المنعقد اليوم بعنوان ” مواجهة الجرائم البيئية في إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ “.

أضافت غادة والي أنه رغم مساهمة أفريقيا بنسبة لا تتجاوز 4% في مشكلة المناخ خلال عام 2020، إلا أنها الأكثر تأثرا عالميا بهذه المشكلة، موضحة أن أفريقيا هي أيضا الأكثر استهدافا بالجرائم البيئية، حيث يتم على سبيل المثال فقدان 17 ألف فيل سنويا في أفريقيا رغم أهميتها الكبيرة في حفظ التوازن البيئي، وأن ثروات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تتآكل.