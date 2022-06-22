مال وأعمال

غادة خليل: رواد 2030 يدشن حاضنة أعمال جديدة للقطاع الزراعي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر غادة خليل: رواد 2030 يدشن حاضنة أعمال جديدة للقطاع الزراعي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:08 مساءً - أمنية إبراهيم – قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن المشروع يعمل على 4 محاور رئيسية منها التعليم من خلال الدورات التدريبية في ريادة الأعمال، ورفع كفاءة مشروعات رواد الأعمال.

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وأضافت خليل في كلمة على هامش الحفل الختامي لمسابقة هاكاثون مصر 2030، اليوم الأربعاء، أن وزارة التخطيط أنشأت نحو 10 حاضنات أعمال في مجالات مختلفة من بينها حاضنتين للتكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأخرى للسياحة وحاضنة لذوي الهمم وواحدة للصناعة.

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وكشفت خليل، عن اعتزام مشروع رواد 2030 تدشين حاضنة جديدة للمشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي، موضحة أنه جاري العمل عليها في الوقت الحالي وسيتم اطلاق نشاطها قريبا.

ولفتت إلى أن وزارة التخطيط ومشروع رواد 2030 قاما بتدشين حاضنة أعمال للشباب المصري والأفريقي، بهدف دعم الشباب وتوفير فرص عمل.

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وأوضحت خليل، أن برنامج مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط يستهدف تحويل أفكار الشباب من فكرة على الورق إلى مشروع على أرض الواقع قادر على توفير الدخل وتوفير فرص عمل والمساهمة في حل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة المصرية.

ويقام اليوم حفل ختام النسخة الثانية من مسابقة هاكاثون مصر 2030، لرواد الأعمال، والتي يتم تنظيمها بناء على شراكة وتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركتي بيبسيكو مصر ورايز أب.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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