دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:08 مساءً - دينا مجدي _ قال محمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إن هناك تواصل مستمر مع جميع المستثمرين والمصدرين والمستوردين، لسماع مشاكلهم ومقترحاتهم، ووضعها في محل للدراسة، تماشيا مع توجيهات وزارة المالية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاطلاق حوار وطني لدعم الاستثمار في مصر.

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وأضاف في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد برئاسة الحزب الاجتماعي الحر لبحث حلول لمعوقات المستثمرين، أن مصلحة الجمارك تعمل على تحويل المشكلات المدونة على الأوراق إلى حلول فعلية محققة على أرض الواقع لدعم خطط المستثمرين والقائمين على المشروعات الاستثمارية، مؤكدا أن الجمارك ستنتهي من منظومة الألية المتكاملة مع بداية أكتوبر المقبل.

وشدد جمعة على أنه جار الإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ لعدم استكمال إجراءات دخولها بشكل أسرع، مما يقلل من تكاليف الاستيراد ويعود بالنفع على المستهلك عن طريق خفض الأسعار.